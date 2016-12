Barrocás celebra o seu 32º Torneo Aberto Aninovo de Xadrez

Por 32º ano a A.VV. Barrocás celebra o Torneo Aberto Aninovo de Xadrez que este ano chega a sétima edición do memorial Manuel Villar. En total serán máis de 200 participantes de todas as idades.

Abrirán a competición, este mesmo sábado 24 de decembro, os menores de 12 anos. Pola mañá, de 11:30 a 14 horas participarán os sub 10 e sub 12, e pola tarde o farán os sub 8 de 15:30 a 18 horas.

A partir do día 25 tocaralle o turno aos xadrecistas de categorías absoluta, xuvenil, cadete e infantil.

As seis primeira roldas (a disputar o luns 26, martes 27, mércores 28, xoves 29 de decembro, e martes 3 e mércores 4 de xaneiros) darán comezo ás oito da tarde. A última rolda, prevista para o xoves 5 de xaneiro, comezará ás 16 horas. O acto de clausura e entrega de premios terá lugar o mesmo xoves 5 de xaneiro a partir das 20:30 horas.

Este ano estarán, entre os presentes, os irmáns Adrián e Diego Gómez Diéguez, o xuvenil Gabriel Roma ou Martín Gómez, que vén de disputar o campionato de Europa en Grecia.