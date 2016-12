Un torneo de fútbol sala para recadar xoguetes para Cruz Vermella Monterrei

Verín acollerá o vindeiro mércores 28 de decembro un torneo solidario de fútbol sala infantil.

Nel, o público e participantes contribuirán á campaña de recollida de xoguetes novos, educativos, non bélicos nin sexistas posta en marcha pola organización humanitaria.

O evento benéfico terá lugar no Pabellón da Granxa de Verín, de 10 a 20 horas. Os participantes poderán inscribirse aportando un xoguete novo, educativo, non bélico e non sexista á campaña que desenvolve Cruz Vermella en Monterrei.

Este torneo solidario dirixido está dirixido ás categorías alevín, prebenxamín e benxamín. De 10 a 20 horas xogarán a beneficio dos nenos/as de familias en risco de exclusión social da comarca.