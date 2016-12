“O cine máis pequeno do mundo” iniciou unha ruta polos barrios da cidade, que permitirá aos máis cativos desfrutar dunha selección de curtas cinematográficas durante este Nadal.

Este xoves rúa do Paseo a presentación da actividade, organizada polo Concello dentro do programa de actividades de Nadal “Ourense con luz propia”, e realizada por A caixiña dos mistos. Levará o cine de curta duración aos barrios da cidade, cunha coidada selección de curtametraxes de contido internacional, para nenos e nenas de 0 a 12 anos, que se proxectan dentro dunha caravana, de maneira ininterrumpida.

O cine máis pequeno do mundo conta ademais cun carriño expendedor de flocos de millo que fai a experiencia cinematográfica máis auténtica.

E mañá, día 23, estará no Couto (Praza do Couto de 17 a 20h). A semana próxima, dúas novas citas: O día 28, de 11 a 14 na Cuña (no exterior do Centro Cívico), o 29 na Ponte (Parque de San Rosendo, de 11 a 14h).

E a primeira semana de xaneiro, dúas citas máis: o día 4 en Seixalbo, na contorna do centro cívico, de 11 a 14h e o día 5, no Casco Vello, na Praza da Imprenta, de 11 a 14h.