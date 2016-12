El Aninovo de Barrocás arrancó con los más jóvenes

El sábado 24 se disputó el torneo sub 12, sub 10 y sub 8.

Más de 100 ajedrecistas participaron en el torneo que acogió, un año más, a Asociación de Vecinos de Barrocás. El Día de Nochebuena no fue motivo para las ausencias y un gran número de participantes se dieron cita en el torneo. Los ganadores de esta fiesta del ajedrez fueron, en la categoría sub 12 César Pérez (Casa da Xuventude), Marcos Vázquez (Xadrez Ourense) y Adrián Vázquez (Xadrez Ourense) como primero, segundo y tercero, respectivamente. Al llegar igualados al final, el desempate hizo la clasificación final. Alejandro Garrido (Benchosey) fue el primero en sub 10, seguido de Jorge Cid (Xadrez Ourense), segundo, y Xoaquín Conde (Benchosey) como tercero. En sub 8, triunfo de Manuel López (Benchosey); Sabela Conde (Xadrez Ourense) fue segunda y Pura Diéguez (Benchosey), tercera.