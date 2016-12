A feira gastronómica “Xantar” xa está en marcha

O concelleiro de Turismo e Termalismo do Concello de Ourense, Jorge Pumar, e o xerente de Expourense, Alejandro Rubín, veñen de realizar a primeira das reunións para a planificación das actividades de promoción turística e termal da cidade para o ano 2017.

Neste sentido, a primeira das grandes citas será o 18º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebrará do 1 ao 5 de febreiro en Ourense e que, como cada ano, espera a visita de milleiros de visitantes.

O turismo gastronómico, malia ser un dos puntais da oferta da nosa cidade, non foi o único asunto tratado na reunión.

O concelleiro Jorge Pumar e Alejandro Rubín falaron, ademais, do calendario de actividades relacionadas co turismo e co termalismo para o ano 2017.