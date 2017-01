Presentouse o primeiro encontro de coros infantís, xuvenís e escolares

O Auditorio municipal de Ourense acollerá o 4 e 5 de febreiro a primeira edición do Encontro de coros infantís, xuvenís e escolares “Ourencanto”.

Esta iniciativa pretende achegar o mundo coral a todos os mozos ourensáns de idades comprendidas entre os 8 e 18 anos que queiran participar. Trátase dunhas xornadas de convivencia que rematarán cun gran concerto -aberto ao público- a cargo de todos os participantes no propio Auditorio, baixo a dirección artística do director e compositor Josu Elberdin. Ademais para a clausura está invitado, para que tamén actúe, o coro da Xunqueira de Pontevedra.

“Unha vez inscritos enviaráselles as partituras que se van a traballar no Encontro aos responsables de cada Centro Escolar para que os nenos veñan coas cancións aprendidas, as cales se traballarán durante estas dúas xornadas”, explicou a organizadora do evento, Cristina Rodríguez. O límite de prazas é de 350.

Dous coros infantís

A cidade de Ourense conta soamente con dous coros infantís e un escolar. Para Cristina Rodríguez este evento é importante xa que “debemos fomentar a base, potenciar o canto na infancia, porque o canto é a alma dun pobo, e non podemos deixar que desapareza esta tradición”.