O Sala Ourense recibe ao Bueu

O Sala Ourense regresa á competición neste inicio de ano. E o fai co encontró da III Copa Terceira división de fútbol sala.

O rival será a Agrupación Deportiva FS Bueu, equipo que milita xunto ao conxunto ourensán na Terceira división ocupando a quinta praza, a 11 puntos dos da cidade das Burgas.

O partido terá lugar no pavillón do colexio Maristas -a partir das 18 horas- da capital ourensán. O motivo do cambio da sede habitual se debe a que a cancha anoexo dos Remedios está sufrindo una remodelación.

Esta eliminatoria corresponde aos oitavos de final e disputarase a partido único. O vencedor accederá aos cuartos de final.

Liga

O Sala Ourense regresará á competición ligueira a vindeira fin de semana do 14 e 15 de xaneiro. Nesa ocasión recibirá na casa á Pontenova, sexto clasificado. Este partido corresponde ao primeiro da segunda volta.