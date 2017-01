O COB visita a TAU Castelló

O Club Ourense Baloncesto buscará borrar o mal sabor de boca da primeira metade do último partido disputado no Pazo diante do Prat.

Os homes de Gonzalo García de Vitoria chegan con gañas de levarse a vitoria diante do Castelló, un equipo que marcha, con nove vitorias, na undécima posición a dous triunfos dos cobistas.

Para García de Vitoria, gañar “fóra é dar a sorpresa” por iso tentarán esta xornada “dar a sorpresa e vencer a domicilio”.

Máis aló de que o técnico marcara a salvación nas 12 vitorias, este non quere pensar nela e somante pensa en afrontar da mellor maneira o seguinte reto, o seguinte encontro, “estamos preto da décimo segunda, pero o calendario que nos toca é difícil”.

Este encontro corresponde a xornada número 20 da LEB Ouro, onde os partidos máis destacados serán o Lleida – Palencia e Oviedo – Burgos.

O TAU Castelló – COB disputarase o venres 13 ás 21 horas en Castellón.