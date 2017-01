Reunión do presidente da Deputación co prior de Oseira

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu hoxe no seu despacho do Pazo Provincial ao prior do mosteiro de Oseira, Alfonso Lora, con quen analizou temas referidos ao patrimonio cultural, arquitectónico e histórico da provincia de Ourense.

Sinaladamente, Baltar e Lora analizaron a situación actual da abadía, as necesidades de mellora do cenobio e aspectos de sinalización e promoción turística deste importante enclave, situado na contorna do Camiño de Santiago.

O presidente do goberno provincial destacou “o importante labor que a comunidade de monxes de Oseira vén realizando no que atinxe ao mantemento do mosteiro e das tradicións seculares do mesmo, conxugando perfectamente historia e modernidade, para adaptarse aos tempos actuais pero sempre mantendo os valores tradicionais, históricos e etnográficos dun símbolo arquitectónico, cultural e relixioso en Galicia como é o mosteiro de Oseira”, afirmou Manuel Baltar.