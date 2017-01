IV fase do Plan de Rehumanización en Verín

O Concello de Verín pon en marcha a IV fase do Plan de Rehumanización grazas a un convenio co INEM. Preto dunha vintena de traballadores comezan estes días a IV fase do Plan de Rehumanización de Verín, reiniciando a plantación de árbores, acondicionamento de zonas verdes, limpeza de beirarrúas e diversas tarefas medio ambientais.

Entre elas, a máis destacada será a dotación de puntos urbanos de recollida de lixo, dos que xa comezaron co da rúa da Cruz, que ocultará os contenedores na zona vella adxacente á Praza Maior.

Concretamente serán 18 os traballadores que esta semana emprenderán a nova fase do Plan de Rehumanización de Verín, destinado a modernizar a trama urbana da cidade, renovar o medio ambiente e mellorar as infraestruturas. A súa contratación foi posible grazas a un convenio entre o Concello de Verín e o INEM.

A primeira das tarefas que comezan a acometer estes días é a construción do Punto de Recollida de Lixo da rúa da Cruz, que da continuidade ó xa establecido na Alameda, e que se completará con outros tres nas próximas datas.

A misión destes puntos limpos é a retirada dos contedores de lixo da zona vella, e a concentración das labores de reciclaxe e vaciado de aceites. Estes puntos están illados visualmente, e contribuirán a mellora da paisaxe urbana de Verín.

As tarefas de mellora que empredenderán as novas brigadas abranguerán tamén a replantación de árbores na vila, o acondicionamento de zonas verdes e diversas renovacións ambientais.