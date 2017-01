Campionatos de España de Remo

O municipio de Ribadavia acollerá o XVI Campionato de España de Remoergómetro, que se desenvolverá no polideportivo Municipal, mentres que Castrelo de Miño acollerá a proba do VII Campionato de España de Fondo – Trial de Inverno a celebrarse nas instalacións do Centro Náutico deste municipio. En canto á participación, daranse cita entre as dúas probas preto de 500 deportistas.

No Campionato de España de Remoergómetro entregaranse medallas (ouro, prata e bronce) aos tres primeiros clasificados nas diferentes categorías. E, no Campionato de España de Fondo, entregaranse medallas (ouro, prata e bronce) aos tripulantes das embarcacións clasificadas nos tres primeiros postos de cada modalidade e categoría.

Por tratarse de Campionatos de España, para poder acceder a estes galardóns, os clasificados deberán ter a condición de deportistas de clubs españois. Os que non cumpran con este requisito e queden ente os tres primeiros de cada modalidade, serán agraciados cunha medalla simbólica.