O xuvenil do Dompa mantén a primeira posición

O CV San Martiño participou no Deporte Escolar con varios equipos participando no evento.

En canto aos partidos de liga dos distintos equipos filiais houbo cinco encontros dos cales tiveron dúas vitorias e tres derrotas.

En 3ª división autonómica enfrontou ao IES Allariz contra o Escola San Martiño; vitoria dos primeiros por tres sets a cero. O equipo infantil Escola IES As Lagoas xogou contra Espazo xove CVO na 3ª división autonómica, gañando o Espazo Xove por 1-3. O cadete feminino do Dompa Gestión -de 2ª división autonómica- venceu por un claro 3-0 ao Naron Volea.

O equipo xuvenil do Dompa Gestión da 2ª autonómica caeu derrotado diante do Narón Bate por 0-3. A pesar da derrota o equipo ourensán mantén a primeira posición, pero empatado co segundo e co terceiro clasificado.

O equipo sénior do Dompa, de 1ª autonómica, non foi que de vencer no seu partido diante do CV Bruxas; 1-3 foi o resultado final. A pesar da derrota, o equipo ten posibilidades de loitar polo ascenso.