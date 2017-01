Vilariño de Conso e Viana do Bolo acollerán a III edición da “Mascarada Ibérica”

Os municipios ourensáns de Vilariño do Conso e Viana do Bolo acollerán esta fin de semana, os días 28 e 29 de xaneiro, respectivamente, a terceira edición da “Mascarada Ibérica”.

O cartel desta edición confórmano un total de 26 agrupacións procedentes non só de Galicia, senón de outros puntos xeográficos de España como Asturias, Cantabria e Zamora, e mesmo de outro país, como Portugal.

O vindeiro sábado, 28 de xaneiro, a partir será a quenda para gozar das actuacións no municipio de Vilariño de Conso, onde a partir das 16.30 horas, as agrupacións concentraranse na parte alta do pobo e percorrerán nun desfile as rúas do municipio. Ao día seguinte, a programación trasladarase ata o municipio de Viana do Bolo no que ás 12.00 horas dará comezo no Toural e baixarase ata a Praza Maior do municipio. En ambos, os Folións irán mesturándose para poñer música ao desfile.