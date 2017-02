Moción do PSOE do Bolo para a venda física dos billetes de tren

No primeiro Pleno da Corporación no concello de O Bolo após da denuncia que o Portavoz socialista, Juan Ferreira, interpuxo contra o Alcalde e a Secretaria do concello por imposibilitar, reiteradamente, o seu labor na oposición.

É coñecido que o auto recolle os feitos que resultan das actuacións denunciadas, fan presumir a posible existencia dun delito de prevaricación administrativa. Na denuncia, Juan Ferreira, tamén, fai referencia á reiterada negativa a contestar, aproximadamente, 100 peticións de información, extremo este que provocou que no auto se faga unha petición ao Xulgado de toda a documentación solicitada dende o 2014.

A pesares da merma democrática que teñen que soportar no exercicio das súas funcións, o Grupo Municipal Socialista de O Bolo, presentou unha moción a prol do mantemento da venda física de billetes nas estacións da comarca, que foi aprobada por unanimidade no Pleno celebrado hoxe. Tal iniciativa foi apoiada coa presenza de numerosos veciños e veciñas, preocupados por esta nova afronta á cidadanía da comarca. Os socialistas consideran intolerable esta decisión xa que, unha vez máis, supón un castigo a unha comarca con importantes carencias en servizos públicos de mobilidade e unha importante fenda dixital que dificulta o acceso dos veciños e veciñas das zonas rurais aos servizos de venda en liña.

Juan Ferreira quixo agradecer, unha vez rematado o Pleno, a asistencia de compañeiros-as socialistas, así coma veciños-as, facendo que se sentiran arroupados, despois de teren sufrido tantas actitudes antidemocráticas por parte do Alcalde e Secretaria. O Grupo Municipal Socialista quere destacar que, a pesares das trabas, seguirán traballando a reo e levando adiante todas aquelas iniciativas que beneficien os intereses da veciñanza.