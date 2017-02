Xantar ensalza o mar, Lugo, Terras do Avia e as cámaras municipales de Ponte de Lima, Vila Real, Ponte da Barca e Caminha

Onte venres conselleira de Mar estivo presente en Xantar, día adicado ao mar, Lugo, Terras do Avia e as cámaras municipales de Ponte de Lima, Vila Real, Ponte da Barca e Caminha.

Xantar atravesou o ecuador da súa 18ª edición celebrando o día dedicado ao Mar coa presenza da conselleira Rosa Quintana quen quixo aproveitar a súa presenza en Expourense para reivindicar o papel dinamizador da economía que xogan eventos como este Salón Internacional.

Ademais da o Mar, onte foi o día dedicado á provincia de Lugo, que se incopora a través da deputación, a Xantar contando cun restaurante que ofrece un menú co mellor da provincia. Tamén foi o día da Mancomunidade Turística de Terras do Avia. O Norte de Portugal volveu ser protagonista coa celebración do día das Cámaras Municipais de Ponche de Lima, Vila Real, Ponche dá Barca e Caminha. Os representantes de todas elas destacaron as súas potencialidades, as excelencias da súa gastronomía e a súa proximidade a Galicia, o que os converte nun mercado turístico natural para os galegos. Ponche de Lima participa por primeira vez cun restaurante que ofrece pratos típicos como o Arroz de Sarrabulho. Pola súa banda, Vila Real repite co seu restaurante Quinta do Paço, premiado onte nos Pratos de Ouro de Radio Turismo.

Entre as actividades destacou o IV Encontro de Bloggers no que participan 23 bloggers de toda Galicia, Portugal, Asturias e Cataluña que superan en total máis de 500.000 seguidores en redes sociais. Realizaron un showcooking con produtos de calidade como as conservas de peixe e marisco de ANFACO-CECOPESCA ou os produtos con D.Ou. ou IXP. Este encontro, no que colabora o Concello de Ourense, termina mañá cunha visita guiada á cidade.

Outras actividades foron o XII Encontro Internacional sobre Gastronomía Saudable e Sustentable estiveron relacionadas co Mar como o taller infantil “Ponlle marcha ao teu bocadillo” que presento as propiedades saudables das conservas. No apartado profesional, a consellería de Mar organizou dous talleres impartidos por Miguel Mosteiro e Fran Sotelino. Este último impartiu un taller denominado “PescadeRías, o noso mar marca”, un selo que destaca a orixe e frescura dos produtos procedentes da pesca artesanal e co que se identificaron preto de 8.700 toneladas no 2015.