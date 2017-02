A 20 días para os días grandes do Entroido e en Xinzo de Limia xa comezan a festexalo.

Durante os próximos domingos celebraranse o Oleiro, Corredoiro e o día 26, o Domingo de Entroido. Pero antes que todos eles, deste pasado día 5: o Domingo Fareleiro.

Centos de persoas participaron no Fareleiro transformando a praza Maior nunha estampa totalmente branca, pero non de neve (a pesar do mal tempo), non, senón de fariña.

Nesta primeira incursión ao Entroido de 2017 en Xinzo o pó fino de cereal e o protagonista principal. Nin visitantes, nin curiosos, nin tan sequeira os reporteiros se salvan de ser bañados na fariña. Tan só queda gozar do Entroido, que hai, en Xinzo, para rato.