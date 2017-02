As obras da Casa Consistorial de Oímbra ascenderon a 125.000 euros

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar visitou, xunto a alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino e o conselleiro de Política Social, Jose Manuel Rey, a Casa Consistorial de Oímbra, na que se levaron a cabo obras de mellora e ampliación, nas que a Deputación investiu máis de 125.000 euros.

Durante a visita, o presidente da Deputación de Ourense destacou o papel que exerce o goberno provincial como Concello dos Concellos “cooperando cos municipios da provincia e, por extensión, cos cidadáns, neste caso, axudando a mellorar as instalacións da Casa do Concello de Oímbra para seguir incrementando a calidade dos servizos que se prestan aos veciños do municipio”, afirmou Manuel Baltar, quen destacou a colaboración co Concello de Oímbra “para favorecer a accesibilidade e comodidade dos cidadáns á hora de realizar seus trámites municipais, e para ter unha maior funcionalidade na xestión e instalacións da casa de todos os veciños, que é o consistorio”.