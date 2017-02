O Nova Xestión caeu ante Culleredo

Chegaba o Nova Xestión a Culleredo, segundo clasificado, coa ilusión de puntuar para escapar da zona roxa de perigo, pero una vez mais o equipo non estivo a altura, e a sensacion de falta de ganas pasou factura.

Seguindo a tónica das semanas pasadas, coas baixa de Borja e Xurxo, xunto co cansanzo que acumulan xuvenís como Javi e Dani, metidos en plena fase de ascenso, dificultaron todavía máis as posibilidades de éxito ante un rival que caera con rotundidade no anexo dos remedios na primeira volta.

A primeira metade, foi totalmente dominada polos locais, que encontraban corredores moi fáciles ante a blanda defensa pavillonista, chegando a un claro e diferenciado 14-7 ao descanso.

Na segunda parte viuse a un Pabellón máis enchufado, reducindo a distancia a tan so tres tantos, pero foi un mero espexismo, xa que os números erros de lanzamento e perdas de balón permitían ao equipo coruñes ditanciarse cada vez máis ata chegar ao abultado 28-20 final.

Feminino

Un mal inicio de partido condenou ao Nova Xestion Pabellón no seu primeriro partido da segunda fase ante o Rasoeiro.

A escasa circulación de balón e falta de agresividade en ataque conduciu ás pavillonistas a numerosas perdas que as visitantes convertían en contragolpes (7-15 ao descanso).

Na segunda parte, as locales melloraron cunha Andrea que comandou o ataque e a defensa ata colocarse a catro goles (16-20). Pero un arreón final das do Grove finiquitou as esperanzas locais de disputar o encontro.