Dous primeiros postos para o Ximnasia Burgas

Marín foi a sede, do 23 ao 26 de febreiro, da primeira competición da tempada cun novo método de puntuación.

O Ximnasia Burgas remata o torneo contento cos resultados obtidos. Acadou os dous primeiros postos da Copa en categoría alevín.

Podios

Ángela Bande, Iris Blanco e Mía Macías, así como a parella Claudia Pérez e Enola Barrio lograron a primeira posición. O cadete formado por Inés Dacal, Sara Mei Barroso e Elena Iglesias fíxose coa terceira praza. O equipo júnior rematou na terceira posición tanto no nacional coma no internacional as ximnastas Analía Blanco, Sara Blanco e Yolanda García. A parella júnior (Marta Zipeng Vázquez e Ana Ordiales) acadaron a segunda praza.

Á cita acudiron máis de 300 ximnastas de España e Portugal.