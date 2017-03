A obra “Amigos ata a Morte” terá dous pases en Verín

Debido á gran demanda de entradas que está a experimentar a función da obra “Amigos ata a Morte” programada para o 25 de Marzo en Verín, a produtora Etiqueta Negra e o Concello de Verín decidiron programar un novo pase para o venres 24 de marzo.

As entradas pódense mercar en www.ataquilla.com e fisicamente no Auditorio Municipal de Verín, a partir do xoves 9 de marzo, en horario de 17:00h a 20:00h. (de luns a venres). Ambos funcións terán lugar no Auditorio Municipal de Verín, as 20:30 horas.

Amigos ata a morte

Xa está de volta unha das comedias máis exitosas da historia do teatro en galego. Xosé A. Touriñán, David Amor e Ledicia Sola, volverán subirse aos escenarios na que será a última xira desta comedia que xa viron máis de 12.000 persoas en Galicia.

AMIGOS ATA A MORTE é unha comedia sobre a amizade e o amor, dous ingredientes que queremos para as nosas vidas pero que, como é ben sabido, se se mesturan moitas veces explotan? Nacho, Anxo e María. Dous homes, unha muller? e claro, polo menos un par de historias de amor. Eles son tres amigos dos de toda a vida, tres amigos inseparables, ou se cadra non. Un xiro inesperado deixará patas para arriba a vida dos protagonistas, que terán que ver doutra forma a amizade.

Que Farías se a túa parella decide deixarche? E marchásese co teu mellor amigo? Perdoarías aos dous, a ningún, só a un dos dous? É mellor mentir á persoa que máis queres para evitar que o pase mal? É mellor sempre a verdade que a mentira? Unha “verdade a medias” é unha mentira de dúas persoas? Poderías perdoar calquera cousa por amor? E por amizade? Que é máis forte, o amor ou o rancor? Que Farías polo teu mellor amigo? E chegado o caso Que lle farías ao teu mellor amigo?