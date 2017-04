Elsa Punset, Oliver Laxe, Carlos Jean, Pepe Solla e Miqui Puig formarán parte da ICC Week 2017

Esta III Edición do Marco das Industrias Culturais comezará o 2 de maio nun acto inaugural que xirará arredor da Cultura e creatividade como valor nos territorios e contará con Javier Rioyo -director do Instituto Cervantes de Lisboa, cineasta xornalista e escritor- e Elsa Punset -escritora e divulgadora- como ponentes, para culminar cun concerto de Depedro no Teatro Principal.

Ao longo da semana debaterase en diversos lugares da provincia sobre a industria musical, a gastronomía, o audiovisual, internet, as novas tecnoloxías e os retos culturais en Galicia como focos principais. A industria da música e os seus axentes estará representada polo xornalista Javier Becerra, que moderará un encontro Miqui Puig -compositor e cantante-, Almudena Palacios -cofundadora e coordinadora de ¡Queremos entrar!-, Daniel Sanchís -Brand Ac Director en M&C Saatchi- e Patricia Hermida -presidenta de MMF Spain. El Langui tamén ofrecerá unha masterclass sobre produción musical e o produtor Carlos Jean será o protagonista dun relatorio no que exporá como a creatividade é capaz de solventar problemas.

O sector audiovisual estará representado por Concha Fontenla e Oliver Laxe, un dos seus máximos expoñentes na actualidade tras gañar o Gran Premio da Semana da Crítica do Festival de Cannes co seu último filme “Mimosas”. Laxe ofreceralle ao público unha travesía por este filme e o seu percorrido, mentres que a produtora audiovisual Concha Fontenla afondará no mundo audiovisual, o cine, a televisión e internet dende a perspectiva da produción.

La Molinera será o punto de encontro para as persoas máis interesadas nas tendencias da cultura dixital, onde se porán sobre a mesa os principais retos da economía colaborativa e se analizará a fotografía ante a nova economía do coñecemento. Para afrontar esta tarefa contaremos con Pako Rodríguez -Ouishare-, Fran Rodríguez -director da ESEI do Campus de Ourense-, Xosé Lois Vázquez -director do Outono Fotográfico-, Javier Gutiérrez -director xeral VEGAP- e Jaime García Cantero -director xeral de contidos de El País Retina-.

Galicia tamén será a protagonista absoluta dunha xornada adicada a xestión cultural na nosa comunidade, que se dividirá en dous bloques iniciais: un que afondará na actividade na provincia de Ourense que estará moderado por Alberto García -técnico de Cultura do Concello de Boiro-. Nel tomarán parte iniciativas nas que entra en xogo o patrimonio e a convivencia na xestión cultural, como Espacio Matrioska, Vivir Vilamarín ou Sende, e unha das actividades culturais e de ocio referentes na provincia, a Miteu (Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, en representación da que asistirá o actor Fernando Dacosta.

No segundo dos encontros, que terá un carácter autonómico, estarán representados varios festivais do país de variadas disciplinas e contará como moderador con Sergio Lago -co-organizador do Curso de Xestión Cultural da Universidade de Santiago de Compostela e organizador de Coruña Dixital-. Entre os ponentes atópanse Ángel Sánchez – do Play Doc Tui-, Alfonso Pato -do Festival de Cans-, Raquel Rivera -do FASE (Festival de arte sonoro español) de Berlín-, Matilde Rodríguez -de O Gato Cósmico e a Maker Faire Galicia- e Piti Domínguez -de O Marisquiño-.

Súmase esta parte da programación ás actividades que xa anunciara con anterioridade a organización para esta edición como a mesa gastronómica á que asistirán Alfonso López -Recetas de rechupete-, Pepe Solla -Casa Solla-, Javier Olleros -Culler de Pau-, Mónica Escudero -El Comidista-, Julio Sotomayor e Daniel Guzmán -Restaurante Nova- ou a ICC Technium, unha Lan Party que se celebrará dentro do marco da ICC Week e epartirá máis de 4.000 euros en premios ademais de contar cunha zona de ocio, actividades, charlas, conferencias e torneos dos principais e-sports (League of Legends, CS:GO…), tanto e PC como nas distintas consolas.