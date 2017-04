Regresa o “Enclave de cámara” con outra das grandes promesas da música clásica actual, o pianista sevillano xa afincado en Berlín Juan Pérez Floristán. Será no Teatro Principal de Ourense o mércores 5 de abril ás 20:30h.

Para o alumnado do Conservatorio e persoas interesada, ofrecerá un encontro co público esa misma tarde ás 16h no Conservatorio Profesional de Música de Ourense.

O recital que propón é unha viaxe desde o intimismo que amosa “Anos de peregrinacións” de Listz, o desalento vital que transmite a Sonata nº 2 de Chopin ate a renovación musical que ofrece “Cadros dunha exposición” de Mussorgski a través do virtuosismo deste novo talento.

O prezo da entrada é de 5 euros.