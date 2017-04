Ourense en Común abre unha campaña solidaria de recollida de medicamentos para as refuxiadas saharauis

Ourense en Común inicia este mes unha campaña de recollida de medicamentos coa que achegará axuda humanitaria ás refuxiadas saharauis, aproveitando a viaxe institucional aos campamentos do suroeste de Alxeria na que participará Miguel Doval entre o 17 e o 21 de abril.

O grupo quere así aproveitar a visita institucional para achegar a súa solidariedade co pobo saharaui, visibilizar as necesidades deste pobo abandonado na diáspora hai máis de 40 anos pola irresponsabilidade do estado español, e convidar á reflexión sobre o drama humano de todas as refuxiadas. “Ogallá non existiran persoas obrigadas a abandonar os seus fogares en busca de refuxio”.

Ourense en Común recomenda que se donen medicamentos sen caducar de uso común, como analxésicos, antisépticos, material para primeiras curas, e en xeral, fármacos que se poden mercar sen receita médica. “O que podemos ter en calquer casa e que, por desgracia, alí non é fácil conseguilo”, apunta Miguel Doval, que aclara que “o material que se recolla será entregado a personal e centros sanitarios dos campos, non a particulares”.

Tres farmacias da cidade están implicadas coa campaña, e ata o mércores 12 de abril funcionarán como puntos de recollida nos barrios da Ponte, O Couto e Mariñamansa; son as ubicadas en Vicente Risco, 3, Ervedelo, 82 e Av. de Zamora, 6.

Ademais, os martes 4 e 11 de abril o Espazo en Común nas Burgas funcionará tamén como punto de recollida entre as 17h e as 20h da tarde.

Miguel Doval está vencellado directamente ao pobo saharaui desde que exercera como voluntario no programa “Vacacións en paz”, acompañando e atendendo a dez nenos con discapacidade durante a súa estancia en Ourense no mes de agosto de 2011. Un ano máis tarde, Miguel visitábaos nos campamentos, convivindo con eles dúas semanas e establecendo estreitos lazos con este pobo que define como “moi acolledor, respectuoso e humanitario”. Cinco anos despois, Miguel volverá a encontrarse coas familias nesta viaxe institucional.

Os 200.000 saharauis que conviven nos campos de El Aaiún, Auserd, Smara e Dajla, no suroeste de Alxeria, fano en condicións infrahumanas, agardando unha solución xusta ao conflito que inclúa o seu dereito para decidir o futuro do seu país. Viven en tendas, sen auga corrente, e dependen case totalmente da axuda internacional externa para subsistir. Dous terzos das mulleres sofren de anemia, e un terzo dos nenos sofre de desnutrición crónica.