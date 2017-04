Termatalia desprazase a Brasil en 2018

A próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018 -sobre finais de setembro principios de outubro-, xa ten sede. Será en Brasil e, en concreto, no Estado de Paraná na cidade de Foz de Iguazú cuxos principais recursos económicos están estreitamente vinculados á auga.

Aquí sitúanse as famosas a nivel mundial Cataratas que lle dan nome e tamén alberga a central hidroeléctrica máis grande do mundo en xeración de enerxía, Itaipú Binacional. As cataratas como protagonistas xa que son Patrimonio da Humanidade e unha das 7 Marabillas Naturais do Mundo.

A candidatura de Brasil como sede está liderada polo Fondo Iguazú de Desenvolvemento e Promoción Turística e conta co apoio das principais entidades públicas e privadas vinculadas ao turismo nesta rexión para situala a nivel internacional tamén como destino termal. Durante a presentación de Termatalia Brasil 2018 trasladouse a mensaxe do vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quen indicou o seu “satisfacción e orgullo por ser elixidos” e mostrou “o seu compromiso para organizar unha gran edición que entre na historia do termalismo mundial”.

A candidatura de Brasil foi finalista xunto á de Colombia. A organización de Termatalia quere agradecer a Colombia o seu interese por converterse en sede da feira e destacar a calidade e seriedade da súa postulación así como recoñecer o enorme potencial deste país como un dos principais destinos termais de América Latina.

Brasil en Termatalia

Fai varias edicións que empresas e institucións de Brasil mostraron interese por Termatalia para situar a este país como destino termal. Isto levou en 2015 á organización a abrir unha delegación da feira para os Estados de Sao Paulo e Paraná, de onde procedían a maioría de expositores participantes. O delegado neste país en Fabio Lazzerini, vicepresidente da Organización Mundial de Termalismo (OMTh) e presidente da Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).

Na conca do Paraná, onde o famoso Acuífero Guaraní é considerado como o máis grande reservorio de auga potable fresca no mundo, tamén hai varios centros hidrotermales; con auga mineral complexidade moi especial e alcalinidad, con propiedades terapéuticas xa recoñecida e aprobada en balneológico e hidroterápicas actividades.