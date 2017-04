Os pianos sonarán en Ourense en setembro

O Concello de Ourense presentou o Piano Meeting, unha novidosa actividade que encherá de música de piano a finais do mes de setembro. De 12:00 a 20:00 horas, catro pianos emprazados noutros tantos lugares senlleiros da cidade (As Burgas, o Xardín do Posío, o Parque de San Lázaro e a Praza Maior) serán tocados sen descanso por, cando menos, 60 pianistas -profesionais ou afeccionados-, rematando cun gran concerto final na Praza Maior.

Ademais de certames coma o Pórtico do Paraíso, o Ciclo de lírica ou o Enclave de Cámara, “agora queremos sacar a música ás rúas, e que mellor que un piano para visibilizar esta aposta”, afirmaba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a presentación na Praza Maior.

Organizado conxuntamente polo Concello de Ourense, a Xunta de Galicia e Viaqua, o Piano Meeting “quere converter Ourense no maior auditorio ao aire libre”, en palabras de Javier Otero Neira, director artístico do Piano Meeting. O evento vai dirixido non só a pianistas solistas, senón tamén a agrupacións que teñan como membro principal ao piano, grupos de cámara con piano, combos de jazz con piano, canto e piano, etc. E, sobre todo, a todos cantos espontáneos se animen a tocar durante ese día.

Concurso

Os participantes sairán dun concurso no que se deberán inscribir todos aqueles pianistas que queiran participar no de xeito profesional. A partir de aí escolleranse 20 persoas, que terán media hora reservada para tocar no festival. As bases do concurso, no que haberá premios de 1.000 e 500 euros, están xa a disposición de todo o mundo na páxina web do evento (prazo até o 30 de maio).

Tamén haberá obradoiros para neófitos do piano, nos que recibirán unha breve clase para conseguir tocar algo no momento. Haberá oportunidade para que a xente da rúa, con coñecementos suficientes para tocar o piano, participe, e poida apuntarse.

Concerto final

A última fase deste piano meeting será un concerto final na Praza Maior ao remate do día, pero non un concerto ao uso. Haberá dous pianos, e 4-6 pianistas que se irían intercambiando durante o concerto. O repertorio escollido poderían ser os grandes éxitos da música clásica adaptados para dous pianos a oito mans para que os ourensáns que se dean cita na praza poidan gozar desta exhibición.