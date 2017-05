Remata a demolición do antigo edificio de Obras Públicas situado na Avenida de Castela

Os operarios do Concello de Verín concluiron os traballos de demolición das vellas dependencias do Ministerio de Obras Públicas de Verín situadas na Avenida de Castela. Os obxectivos desta actuación son o realineamiento das beirarrúas en devandito tramo -coa finalidade de renovar e adecuar o tránsito peonil do que será o futuro bulevar da Avenida de Castela-, evitar os riscos implícitos nas ruínas e mellorar o aspecto da vila.

Esta acción forma parte do proxecto de remodelación do acceso da Avenida de Castela a Verín, actuación enmarcada dentro do plan municipal de humanización da vila que ten como principais obxectivos: recuperar e modernizar os espazos da vila para vos veciños, dinamizar a economía local e revitalizar a actividade nos espazos comúns desta localidade.

O alcalde, Gerardo Seoane, explicou que con esta actuación, “ademais de realizar o correspondende realineamento das beirarrúas dese tramo da Avenida de Castela, o Concello executa o seu deber de manter unha imaxe limpa e moderna do casco urbano de Verín, tan pertinente para unha vila do século XXI”. Seoane tamen quixo aclarar que “aínda que a titularidade do terreo segue correspondendo ao Ministerio de Obras Públicas, en casos como este, o Concello debe actuar en cumprimento das normas de salubridade urbanística e de protección dos viandantes.

O proxecto de remodelación do acceso da Avenida de Castela a Verín está sendo executado en duas fases:

A primeira fase inclúe a implantación de novas zonas de arbolado, modificación dos actuais sumidoiros e o ensanche das beirarrúas. Estas actuacións estarán acoutadas no tramo da Avenida de Castela comprendido entre a Cruz vermella e o cruzamento coa rúa Fonte do Sapo.

A segunda fase do proxecto de remodelación do viario, que irá desde o cruzamento da Avenida de Castela coa Avenida de Sousas a N-525 á altura da rúa Fonte do Sapo, incluirá las seguintes actuacións:

– Ensanche das beirarrúas e a creación dun bulevar a ambos os dous lados da Avenida de Castilla.

– Remodelación dos espazos situados entre os carrís da N-525 e os edificios xerando zonas estanciales para os veciños. Neste tramo -situado entre a rúa Santiago Apostol e rúa Fonte do Sapo no lado esquerdo dirección Madrid; e entre a rúa San Roque e o inicio do camiño peonil que conduce ás fonte en lle lado dereito- realizaranse actuacións enfocadas á modificación e mellora da pavimentación, creación de novas zonas de arbolado e iluminación e implementación de novas zonas infantís e de mobiliario urbano.

– Supresión dos aparcadoiros en batería, substituíndoos por zonas en liña, mantendo as mesmas prazas dispoñibles.

– Modificación da sinalización horizontal adaptándoa ao novo deseño viario.

– Construción dunha glorieta á altura da rúa Fonte do Sapo.