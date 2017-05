¿Qué pasa si no pago un crédito?

Sin embargo, en tiempos de recesión económica es habitual sufrir cambios repentinos en tu situación financiera e incluso vivir circunstancias inesperadas, como un despido. Por lo tanto, ¿qué pasa en caso de que se incurra en el impago de minicréditos, créditos personales o hipotecarios?

Dejar de pagar un préstamo, sea del tipo que sea, puede ocasionarte graves problemas. De hecho, en cualquier previsión o planificación económica personal, el pago del préstamo debe ser prioritario. ¿Por qué? Principalmente porque, aunque dejar de pagar puede parecer una solución a corto plazo, solo agravará y empeorará tu situación financiera.

Por ello, si no puedes hacer frente al pago del préstamo, el comparador financiero WannaCash.es recomienda hablar con el banco o entidad privada que te lo ha concedido y explicarle detalladamente cuál es tu situación. De esta manera podréis encontrar una solución beneficiosa para ambos, puesto que las entidades de crédito prefieren cobrar tarde que tener un cliente moroso con el que se vean obligadas a abrir procedimientos judiciales.

En el caso de que decidas no pagar -cosa que desaconsejamos rotundamente- se iniciará un proceso que incrementará la deuda paulatinamente y que, si se demora en el tiempo, puede acarrear la pérdida de bienes presentes y futuros. Estos son los plazos con los que trabajan las entidades crediticias:

– En cuanto dejes de pagar la primera cuota, te cobrarán intereses de demora, que son bastante superiores a los intereses ordinarios. Además, por regla general, te aplicarán la denominada comisión por “reclamación de posiciones deudoras”, cuyo coste oscila entre los 30 y los 45 euros. Intereses que se acumulan a tu deuda original.

– En el caso de que acumules un segundo impago, la entidad en cuestión valorará inscribir tus datos personales en los ficheros de morosos (tales como ASNEF, Badexcug o RAI), por lo que dificultará e impedirá -en algunos casos- que puedas volver a obtener financiación en un futuro.

– Entre el tercer y sexto impago, y en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo con el banco o entidad, se iniciará una reclamación judicial.

Una vez se cumplan estos plazos, las consecuencias variarán según el importe y el tipo de préstamo solicitado. En caso de que se trate de un minicrédito cuyo valor no sobrepase los mil euros, es probable que la entidad no entre en acciones judiciales, evitando de esta manera los gastos derivados. Pero no olvides que deberás más dinero cada día que pase.

Si contrataste un préstamo personal -o de consumo-, significa que pusiste de garantía todos tus bienes presentes y futuros y, por lo tanto, ante un caso de impago prolongado el juez podría embargar los bienes necesarios para cubrir toda la deuda (como por ejemplo parte de tu nómina, pensión, cuenta bancaria, coche o vivienda).

En el caso de que contrataras un préstamo hipotecario, la entidad solicitará la ejecución de la hipoteca y tendrás un plazo más amplio (generalmente un año) para pagar la deuda contraída. Si no abonaras dicha cantidad en el plazo establecido, perderías cualquier derecho como propietario y la casa entraría en un proceso de subasta.

En definitiva, no dejes de pagar un préstamo como solución ante un problema de liquidez económica, puesto que puede ser el desencadenante de problemas mucho peores. Y, sobre todo, no solicites un crédito sin tener la seguridad de que podrás devolverlo.

Artículo de Wannacash.