Xornada moi positiva para os dous conxuntos ourensáns de Primeira división de fútbol sala. O Cidade das Burgas empatou ante o Universidad de Alicante (3-3), ocupando a oitava posición, e ca goleada do Ourense Envialia diante do Majadahonda (7-0), este achégase á cuarta praza.

Ourense Envialia

Vitoria clara e contundente do Ourense Envialia, ante unha Majadahonda que aguantou moi ben o primeiro cuarto de partido en base a unha férrea dobre liña defensiva, pero que acabou sucumbindo ante o acerto realizador das ourensás.

O choque comezaba de forma equilibrada coa posesión do Envialia e un combinado majariego buscando sorprender ao contragolpe. O equilibrio do choque rompía con tres goles consecutivos noutros tantos minutos das ourensás das ourensás; o primeiro de Ro ao segundo pau á saída dunha xogada de estratexia botada por Marta, o segundo de Bea Seijas culminando unha contra conducida por Luci e o terceiro de Antía aproveitando un balón repelido a disparo de Sara Moreno. Co 3 a 0 chegábase ao descanso

Ao pouco da continuación, tras un roubo de balón e unha boa triangulación local, Espi puña ao segundo pau o 4 a 0, que acabou por minar as esperanzas dun Majadahonda que loita por entrar na Copa de España. O Ourense optou por contemporizar as súas posesións ante un conxunto madrileño que non atopaba a forma de recortar distancias. Dous goles de Espi, para cumprimentar o seu triplete no partido, deixaban o choque visto para sentenza; o primeiro tras dous rexeitamentos de Lauri á saída dun penalti botado por ela mesma e o segundo culminando outra contra en superioridade. Con todo perdido, as visitantes optaron polo xogo de cinco, que resultaría infrutuoso para recortar distancias, máxime cando os instantes finais Vane Barberá facía desde cancha propia a porta baleira o definitivo 7 a 0.

Cidade das Burgas

Comezou a UA asediando a portaría ourensá, ante un Cidade que reaccionaba pouco despois con varias ocasións de perigo, nun inicio de partido trepidante con dominio alterno no xogo. Tras varios disparos de media distancia das locais de Andrea, Mariángeles e Ana, chegaría o 0 a 1, obra de Iria Saeta aos 13 minutos de disparo cruzado.

Non tardaba en reaccionar a UA, que, tras saque de centro, conseguía igualar por mediación de Pao Cartaxena nunha boa circulación de balón ofensiva. A tres minutos da conclusión do primeiro acto, Elena de xogada persoal puña o 2 a 1, co que a UA volteaba o marcador. O Cidade non veu abaixo e seguiu disputándolle ata o descanso o dominio do xogo ás universitarias. Aos dous minutos da continuación, Clara igualaba o partido para o Cidade de forte disparo desde fóra da área. O choque cobraba volvía equilibrarse excesivamente e o Cidade seguía loitando por voltear o marcador, ante unha UA que tentaba facerse co control do xogo. A seis minutos da conclusión, Iria aproveitaba un balón solto na área atrás envío en longo de Ana para facer o 2 a 3 que obrigaba á UA a optar polo xogo de cinco. Elena ao segundo pau a pase de Melli puña o empate a tres e deixaba a resolución do choque para os instantes finais, no que ambas as escuadras non se gardaron nada e buscaron a portaría rival, aínda que o marcador xa sería inamovible.