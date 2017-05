Obxectivo: a Copa

O Cidade das Burgas está ante un dos momentos máis importantes da súa historia. Con dous partidos para que remate a Liga na Primeira división de fútbol sala as de Manolo Codeso teñen na súa man participar na Copa de España. A pesar de ser o equipo mellor posicionado para a única praza vacante, a empresa non será sinxela. Actualmente as ourensás son oitavas, con 37 puntos, seguidas dos outros tres equipos, todo eles con 36.

Para a oitava posición (última para entrar en Copa) hai outros catro equipo loitando por elas. Móstoles, Majadahonda, Gironelle e o propio Cidade teñen dúas xornadas para saber que equipo logra a ansiada oitava praza.

Nesta penúltima xornada, a número 29, o Cidade recibe na casa -pavillón dos Remedio, este sábado ás 18 horas- ao Roldán, equipo clasificado para a Copa. O Móstoles visita ao Alcorcón (as alfareiras teñen asegurada a terceira posición). O Majadahonda recibe a un Leganés que se está a xogar a permancia. E o Gironella visita a un Burela que quere defender a cuarta posición. Emocionante, pois, a xornada para os catro equipos. Un traspés de calqueira deles pode supor decir adeus ás súas posibilidades.

E na última xornada, para poñer máis emoción, enfrontamentos directos entre os catro. O Cidade visitará ao Gironella e o Móstoles que recibe a Majadahonda.

Ourense Envialia

O equipo dirixido por Chipi ten preto a cuarta posición. Se fai unhas semanas parecía casi imposible lograr o cuarto posto, agora, a falta de dúas xornadas está a un só punto. Esa cuarta posición a ocupa o Burela con 53 puntos (52 teñen as ourensás).

O Ourense Enviala visita esta xorna ao UCAM Murcia e remata a Liga na casa contra o Rubí. Pola súa banda, o Burela recibe esta xornada ao Gironella e pecha a competición doméstica na pista do Txantrea, que se está a xogar a permanencia.

Futsi

Un ano máis o Atlético de Madrid proclamouse campión de Liga antes de tempo. A vitoria a pasada xornada diante do Móstoles e o empate da Universidad de Alicante ante o Cidade fixeron que as madrileñas lograran un novo título de Liga.