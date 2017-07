Carlos Núñez actuará en Oseira, Santo Estevo e Montederramo os vindeiros 27, 28 e 29 de xullo nos mosteiros de Santo Estevo de Rivas do Sil, Oseira e Santa María de Montederramo, coa colaboración da Deputación de Ourense. Os eventos, enmarcados na iniciativa “A tradición medieval”, ten como obxectivo poñer en valor os instrumentos do Pórtico do Paraíso, para o cal, nos concertos utilizaranse réplicas dos instrumentos que aparecen nesta xoia escultórica da catedral de Ourense.

Esta iniciativa de colaboración entre a Deputación de Ourense e Carlos Núñez vai continuar no vindeiro festival “Pórtico do Paraíso” con diferentes actividades, entre as cales figura un concerto que o músico ofrecerá na catedral de Ourense en marzo de 2018.

Pola súa banda, Carlos Núñez, en rolda de prensa, explicou que este proxecto “vai a axudarnos a darlle vida a todo ese patrimonio medieval musical, escrito en arte e pedra, o cal afortunadamente puidemos recuperar, e así poder ofrecer concertos en acústico en recintos históricos singulares como estes mosteiros, verdadeiros tesouros arquitectónicos”. O repertorio que Carlos Núñez ofrecerá nestes tres concertos serán cantigas e melodías interpretadas por músicos durante séculos, sons que me devolven ás miñas orixes, sempre conectadas coa provincia de Ourense”, afirma o músico.

Os concertos serán o 27 de xullo, ás 21.00 horas, no claustro dos bispos do mosteiro de Santo Estevo de Rivas do Sil; o día 28, ás 20.30 horas, na igrexa do mosteiro de Oseira, e o día 29, ás 21.00 horas, na igrexa do mosteiro de Montederramo. As entradas pódense adquirir na plataforma Ataquilla.com.