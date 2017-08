Xornadas de Folclore

Músicas e baile de todo o mundo se achegan ata o vindeiro 16 de agostos aos escenarios da provincia para celebrar a 34ª edición deste festival.

Estos son os lugares e as horas das actuacións:

Luns, 7

Ourense 20:30h Teatro principal – Cerimonia de apertura do Festival

Martes, 8

Bande 20:30h Festival na Pza. da Constitución (YAKUTIA – MÉXICO – PERÚ)

Trives 22:30h Festival no Colexio Sta. Leonor (KRASNODAR – KENIA – CHILE)

Mércores, 9

O Barco 22:30h Festival no Campo da Festa (Malecón R-KRASNODAR – KENIA – CHILE)

Manzaneda 22.30h Festival no Patio do Colexio (YAKUTIA – MÉXICO – PERÚ)

Xoves, 10

12:00h Recepción Oficial na Deputación de Ourense

O Carballiño 22:30h Festival na Praza Maior (YAKUTIA – KENIA – PERU)

Maceda 22.30h Festival na Praza das Toldas (KRASNODAR – MÉXICO – CHILE)

Venres, 11

A Rúa 23:00h Festival no Parque do Aguillón (YAKUTIA – MÉXICO – PERÚ)

Allariz 23.00h Festival no Campo da Barreira (KRASNODAR – KENIA – CHILE)

Sábado, 12

Celanova 20:30h Festival no Claustro do Mosteiro (YAKUTIA – MÉXICO – PERÚ)

Viana do Bolo 22:30h Festival na Praza Maior (KRASNODAR – KENIA – CHILE)

Domingo, 13

Castro Caldelas 22:30h Festival no Pza. do Prado R-KRASNODAR – KENIA – CHILE

Xinzo de Limia 20:00h Desfile: Parque do Toural – praza Carlos Casares

20:30h Festival na Praza Carlos Casares (YAKUTIA – MÉXICO – PERÚ)

Lúns, 14

Entrimo 20:30h Festival na Alamenda (KRASNODAR – KENIA – PERÚ)

Verín 22:30h Festival na Praza Maior (YAKUTIA – CHILE – MÉXICO)

Martes, 15

Ourense 22:30h Desfile: Parque de San Lázaro – praza Maior

23:00h Festival na praza Maior (KRASNODAR – KENIA – PERÚ – CHILE – MÉXICO – YAKUTIA)

Mércores, 16

Ribadavia 23.00h Festival no Auditorio do Castelo (KRASNODAR – KENIA – PERÚ – CHILE – MÉXICO – YAKUTIA).