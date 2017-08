La XII Feria del Vino de Monterrei revalida las cifras de años anteriores

La Feria del Vino de Monterrei ha clausurado su duodécima edición con unas cifras satisfactorias, que revalidan las obtenidas en la pasada edición en la que esta celebración atrajo a más de 20.000 visitantes.

Según indica la presidenta del Consello Regulador, Lara Da Silva, “ha vuelto a ser una cita multitudinaria, en la que se ha mostrado la unión de todos los entes que forman parte de ella: bodegas, viticultores, ayuntamientos, sector gastronómico y el propio Consello Regulador”.

A lo largo de las tres jornadas, todas las actividades culturales, deportivas y musicales paralelas constituyeron un complemento clave a esta celebración vitivinícola, en la que participaron 15 bodegas inscritas en la denominación (Abeledos, Boo Rivero -Fragas do Lecer-, Daniel Fernández, Franco Basalo, Gargalo, Ladairo, Pazo Blanco Núñez -Tapias Mariñán-, Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Trasdovento, Triay, Valderello, Vía Arxéntea y Vinos Lara.

Lara Da Silva quiere agradecer a todas las bodegas participantes su implicación, así como a las entidades colaboradoras, principalmente al Concello de Verín como coorganizador de la misma, ya “sin su apoyo, no se habría logrado cumplir el objetivo de atraer hasta Verín a miles de visitantes”.