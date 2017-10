“Allaríz de medo”

Esta fin de semana Allariz converterase nunha pasaxe terrorífica. O Concello xunto coa colaboración das asociacións Alonso de Paredes e Silvardeira organizan para os días 27, 28, 29 e 31 de outubro a segunda edición do programa “ALLARIZ DE MEDO”.

A programación lúdico-festiva, dirixida a público familiar, inclúe pasaxes do terror polas rúas do casco histórico. Dende o alto do Portelo ata a Praza Maior as rúas estarán decoradas con motivo desta celebración. Ademais durante dúas horas, dende ás 20:30h a 22:00h, os transeúntes deberán camiñar con tino xa que poderán atoparse con varias sorpresas propias do Samaín.