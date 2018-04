Financiación para nuestro ecommerce: cómo conseguirla

En el mercado actual hay muchos jóvenes con iniciativas emprendedoras que no se atreven a lanzarse por falta de financiación. Por ello hoy el comparador de minicréditos rápidos con ASNEF WannaCash.es nos cuenta cómo conseguirla.

Aunque pueda parecer sencillo, lo cierto es que lanzar un ecommerce no lo es. Si crearlo es un tanto complicado, ni qué decir de la financiación para poder desarrollarlo, pues encontrarla cuando no disponemos de capital suficiente puede resultar una odisea.

A la hora de crear una empresa digital hay que tener en cuenta numerosos factores, pues no se trata solo de tener una página web a modo de escaparate de nuestros productos o servicios, sino que, además, se necesita que esta alcance una visibilidad online mínima que garantice la llegada de usuarios interesados.

Aspectos importantes para montar un ecommerce

1. Página web. Para ser considerado ecommerce se necesita disponer de una página web donde se muestre el catálogo de productos, con sus precios, el carrito de la compra, las formas de pago, etc.

Independientemente a esto, la web debe contar con unos requisitos de diseño y conversión mínimos con los que atraer al usuario de forma que este termine comprando los productos.

Todo ello requiere de una inversión que dependerá de los objetivos que se quieran perseguir y de las posibilidades presupuestarias que se tengan.

2. Marketing. Para que los usuarios lleguen a la web en cuestión, se necesita desarrollar una estrategia de marketing completa y variada. ¿Por qué? Pues porque si no se habla de la web en Internet, si nadie la conoce y si encima no está bien posicionada, no recibirá visitas. Y sin visitas no hay ventas. Como podemos apreciar, la inversión en publicidad determinará en gran parte el éxito de tu negocio online.

Como se puede ver, en ambos casos se habla de inversión. Y, si no se dispone de capital, hay que buscar financiación.

¿Cómo obtener financiación para nuestro ecommerce?

Préstamos rápidos y minicréditos. Este tipo de créditos se han constituido desde el inicio de la crisis como una de las soluciones económicas idóneas para emprender. Con ellos se puede elegir no solo la entidad que más convenga, sino también la cuantía que se necesita y el plazo de devolución que se quiera. Subvenciones y ayudas públicas. Hoy por hoy existen muchísimas ayudas para autónomos y también subvenciones para la creación de empresas. Una de las ayudas es la tarifa plana de la Seguridad Social, que permite pagar solo 50 euros durante los primeros meses. Subvenciones autonómicas. Aparte de las ayudas estatales, las comunidades autónomas también ofrecen subvenciones especiales para emprendedores.

En definitiva, aunque montar un ecommerce no sea todo lo sencillo que pueda parecer, es cierto que hacerlo no es imposible y que existen muchas ayudas mediante las que conseguir la financiación que se necesita.

Artículo de Wannacash.