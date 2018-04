Xornadas interculturais en Quixumes dos Pinos

Esta fin de semana celébrase en Queixumes dos Pinos (rúa Nosa Señora da Saínza) un concerto ademais das xornadas interculturais.

Este sábado ás 20 horas terá lugar o concerto da artista ourensá Cristina Eiró, que estara acompañada de Santi Suárez e Alex López como musicos acompañantes. O prezo da entrada é de 5 euros.

O domingo, a partires das 11 e ata as 19 horas, terán lugar as IV Xornadas interculturais organizadas entre Queixumes dos Pinos e a Asociación Cultural Ourensana Venezolana Alma Llanera.

As 11.30 horas comenzará o taller de percusion Senegalesa, ás 12 horas, taller de gaita e ás 12.30 horas o taller de cuatro venezolano. A partires das 11 horas haberá stands de cada país participante con gastronomía e con artesanía. A partires das 13.30 horas na sala central proxectaranse vídeos dos países para que o publico os poida coñecer mellor. Para as 16 horas terá lugar o acto central coas autoridades e a continuacion as actuacions de música e danza dos países participantes. Os stands estarán todo o día a disposición dos visitantes. A entrada será gratuita.