Celebra e Bebega, dobre cita en Expourense para a fin de semana do 24 e 25 de novembro

Expourense xa ten data para a 19ª edición de Celebra, Salón de Vodas, Bautizos. Comuñóns e Actos Sociais e para a 2ª edición de Bebega, Mostra do Bebé de Galicia. Será na fin de semana do 24 e 25 de novembro.

Hai xa varias edicións que Celebra tiña lugar no mes de outubro pero o comité asesor, integrado por distintas empresas ourensás especializadas na organización de eventos, decidiu esta nova data xa que a época de vodas en Galicia, que tradicionalmente era de maio a setembro, se estende agora ata o outono.

Así, no mes de novembro, as empresas terán máis dispoñibilidade para participar nestas citas e poderán ofrecer as últimas novidades para a campaña de eventos do ano 2019.

Está aberta a contratación de espazos para as empresas que queiran participar nesta dobre cita para as familias. Os interesados poden chamar ao 988 36 60 30 ou escribir a expourense@expourense.org. A información irase actualizado en www.expourense.org e nos perfís sociais de ambas as dúas citas.