Boxeo en Ourense

O Campionato de Galicia de boxeo júnior reúne nas instalacións polideportivas de Oira 50 rapaces de entre 15 e 18 anos esta fin de semana (sábado 9 e domingo 10).

Á presentación desta cita deportiva acudiron o concelleiro de Deportes, Mario Guede, Manu Míguez (pai e fillo), do Club Olimpos e organizador do evento, e Mario González, xerente do Consello Municipal de Deportes.

O campionato terá dúas categorías: novos e junior. En total, preto de 50 participantes procedentes de toda Galicia de entre 15 e 18 anos, que competirán no ring durante 3 asaltos de 2 minutos. Todos os combates realizaranse con casco.

A competición do sábado será de 20 a 22 horas, mentres que a xornada do domingo será de 11 a 14 horas.