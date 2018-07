Inícianse as obras nas beirarrúas de Cea

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), vén de iniciar as obras de mellora do estado de conservación das beirarrúas existentes na estrada OU-187 (Fondo de Cea-OU-504), no treito correspondente á travesía do concello de San Cristovo de Cea. Estes traballos, que teñen un prazo de execución de 3 semanas e e se van realizar a cargo do contrato de conservación, contan cun orzamento de case 30.000 euros.

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, acompañada polo alcalde do municipio, José Luis Valladares, visitou as obras e subliñou que esta actuación execútase para mellorar a mobilidade e accesibilidade na estrada OU-187 ao seu paso polo concello de San Cristovo de Cea. Díaz Mouteira indicou que “a execución deste proxecto supón o cumprimento adquirido no seu día polo Goberno galego co alcalde deste municipio para dar resposta ás necesidades da veciñanza”.

A estrada OU-187 ten unha lonxitude de 1.570 m que discorre case en toda a súa lonxitude pola capitalidade de San Cristovo de Cea, con beirarrúas en boa parte das dúas marxes. A actuación consistirá na rehabilitación do muro de contención de pedra duns 10 metros de lonxitude e 2,5 m de altura que se atopa na actualidade en mal estado e que serve para conter un treito de beirarrúa. Ademais, tamén se procederá á substitución das baldosas do seu pavimento que estean deterioradas ou rotas por outras novas, mantendo as aliñacións e a anchura das existentes.

Nesta estrada xa se levaron a cabo hai dous anos melloras importantes que consistiron na reposición do firme da estrada e na completa sinalización horizontal que supuxeron un investimento duns 100.000 euros.