“La Vuelta” regresa a Ourense

A 11ª etapa da proba ciclista (Mombuey-Ribeira Sacra-Luíntra), que se disputará o 5 de setembro, percorrerá 11 concellos ourensáns.

Un ano máis a provincia de Ourense volve ser protagonista dun dos acontecementos máis importantes do ciclismo mundial: a “Vuelta a España”, logo dos éxitos promocionais e económicos acadados nas roldas de 2016 e 2017 coa provincia como territorio destacado. Hai dous anos a Vuelta a España, por primeira vez en todas as súas edicións, foi presentada, saíu e acolleu catro das 21 etapas na provincia de Ourense, discorrendo por 18 concellos; e en 2017 a caravana publicitaria da Volta incluíu un vehículo coa imaxe promocional de “Ourense, a provincia termal”, material de merchandising, e presenza no “Parque Vuelta”, un espazo temático de ocio, espectáculos e gastronomía visitado por máis de 100.000 persoas.

Este ano, a 11ª etapa da Vuelta —que se disputa o 5 de setembro entre Mombuey, A Ribeira Sacra e Luíntra— percorrerá 11 concellos ourensáns: A Mezquita, A Gudiña, O Bolo, Viana do Bolo, Larouco, Pobra de Trives, San Xoán de Río, Castro Caldelas, A Teixeira, Parada de Sil e Nogueira de Ramuín.

Na presentación da etapa, que tivo lugar en Casa Viúva da Gudiña, o director xeral da Vuelta explicou os detalles do percorrido da 11ª etapa, de 208 quilómetros. “Hai etapas duras, outras tranquilas, longas, curtas…, e hai etapas como esta de Ourense, extraordinariamente fermosa, que contribuirá a pór en valor uns dos escenarios máis belos que se poidan amosar a través da televisión na retransmisión de La Vuelta: a Ribeira Sacra”, dixo Javier Guillén.

Ese mesmo día, 5 de setembro, na contorna do Campus de Ourense instalarase o “Parque Vuelta”, un espazo temático de ocio para achegar este evento deportivo a toda a familia. A caravana publicitaria desta edición inclúe novamente un vehículo coa imaxe promocional da provincia de Ourense e está integrada por 16 marcas, con 28 vehículos e percorrerá 400 municipios de España.