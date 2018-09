Barrios 67

Na portada deste número facémonos eco do paso de “La Vuelta” por terras ourensás, con remate en Luíntra da 11ª etapa. O Parlamento de Galicia recibiu o premio “Casa dos Poetas” en Celanova. Allariz celebra este mes dúas feiras (de artesanía e de apicultura). E entrevistamos a Rubén Gil, quen nos descubre o “Universo Tamarindo”.

Democracia Ourensana presentarase en 20 concellos da provincia nas vindeira municipais. O Concello de Ourense supera os 100 días de retraso no pago de facturas. O delegado do Goberno visitou Ourense e reuniuse con Baltar e Jesús Vázquez. A denuncia da RPT chega ao TSXG. Acordo PP-PSOE no Concello para aprobar os convenios sociais e o Plan de Investimentos.

Na Valenzá está aberto o prazo de matrícula en varias aulas e cursos. Barbadás prepárase para a I romaría feminista do 29 de setembro.

Rapaces de Celanova participaron nun taller de ilustración. E Allariz acolle ata o 9 de setembro o I Festival RiR (International Comedy Shortfilm Festival).

En deportes esta fin de semana dispútase en Mariñamansa o 13º Octupus Hockey Festival de hoquei veterano. O Torneo “Mercedes – Benz Garza” de volei praia deixou a Sofía Gouieva e Carolina Maia (en categoría feminina) e a Hernán Tovar e Marcos Blanco (na masculina) como vencedores do torneo. Este sábado, ás 18.30 horas, no estadio do Couto: Ourense C.F. contra U.D. Ourense, primeiro derbi ourensán do ano en Terceira. O domingo, a celebración da proba da Universidade do “Correndo por Ourense” adiantase unha hora polo que dará comezo ás 11 da mañá.A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) continúa a colaboración coa cultura en Ourense e traerá espectáculos ao Auditorio e Teatro Principal.

Todo isto e máis no número 67 de Barrios.

Se queres ver ou consultar o periódico pincha neste enlace. Pincha