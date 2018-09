Primeiro derbi en Terceira división

Ourense Club de Fútbol e Unión Deportiva Ourense disputan este sábado o primeiro derbi ourensán da tempada na Terceira división. O derbi disputarase a partir das 18.30 horas e coas cámaras da TVG2 como testemuñas.

A expectación para este encontro é máxima, xa que os dous equipos tentaron ocupar o oco deixado polo desaparecido CD Ourense; o Ourense CF cambou de nome (antes era Ponte Ourense) o mesmo ano da desaparición do histórico Ourense, mentres que a UD Ourense creouse da man dos afeccionados deste. Esta será a primeira vez que se enfronten en partido oficial os dous equipos que comparten O Couto como campo onde xogan como locais.

A pasada xornada non foi positiva para os ourensáns; empates de UD Ourense (antes Somozas) e Arenteiro (fronte Choco) e derrotas de Ourense CF (co Rácing de Ferrol) e do Barco (diante do Vilalbés).

A vindeira xornada, ademais do derbi, deixará un Ribadumia – Barco e Bergantiños – Arenteiro.

Preferente

Na Rexional Preferente, primeiras vitoria do Bande (0-3 a Amanecer) e de Velle (contra Ponteareas) da tempada. O Barbadás sumou o seu segundo empate (2-2 co Cambados) neste inicio de curso. O Antela, pola súa banda caeu ante o Estradense (2-1).

Para a xornada tres os catro ourensáns xogarán como locais; Antela, Velle, Bande e Barbadás reciben a Vilalonga, Estradense, Marcón e Moaña, respectivamente.