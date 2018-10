Samaín en Barbadás

Barbadás vístese de Samaín esta semana. Así, este martes, 30 de outubro, realizarase o obradoiro “Disfraces de Samaín, Customización”. Será ao longo da tarde, de 17.30 a 20.30 horas. A entrada é libre e está destinada a nenos de 7 a 14 anos.

O mércores 31 chega o obradoiro “Caracterización. Maquillaxe”. Ás 17.30 h a 19 horas. Os obradoiros terán lugar na Casa da Xuventude.

Desfile

O propio mércores ás 19.30 horas dará comezo o desfile; previamente os participantes concentraranse no parque da Solaína (18.30h). O desfile percorrerá as distintas rúas do casco histórico da Valenzá e rematará na praza cunha festa infantil.