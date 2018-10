Verín falará de Europa coas institucións europeas, en dous debates de ti a ti

Verín converterase o próximo día 5 de novembro no primeiro municipio da provincia de Ourense en acoller a iniciativa “Habla de Europa en tu ciudad”, mediante a cal as Institucións Europeas, en colaboración co Concello de Verín, convidan os cidadáns a participar de forma activa no debate público sobre o futuro de Europa.

Trátase dun exercicio de escoita recíproca, mediante o cal representantes da Comisión Europea e o Parlamento Europeo escoitan o que os cidadáns senten e pensan como europeos, mentres resolven as súas dúbidas e infórmanlles de calquera aspecto que lles interese. As preguntas son totalmente abertas, xa que non existe unha axenda previa. E non só trátase de facer preguntas, senón tamén de compartir ideas e propostas, preocupacións e, mesmo, críticas. É habitual que nos debates prodúzanse preguntas e reflexións sobre tema diversos: Cal é o papel de cada Institución Europea?, Que vai ocorrer co Brexit? Que políticas europeas apoian ao mundo rural? Ou preguntas prácticas sobre bolsas, outras axudas de formación ou posibilidades de mobilidade laboral.

A xornada comezará ás 12.30 horas, na sala adxacente ao Auditorio Municipal de Verín, onde levará a cabo o debate Café con Europa. O director xeneral adxunto da Dirección Xeral de Competencia da Comisión Europea, Cecilio Madeiro, será un dos relatores, xunto á eurodeputada Lida Senra e ao alcalde de Verín, Gerardo Seoane. Madeiro é unha autoridade a nivel europeo en Competencia, impulsor de expedientes en defensa da libre concorrencia entre empresas, que fixeron historia, resultando en sancións millonarias a xigantes tecnolóxicos. Café con Europa é un debate destinado principalmente novos, aínda que as portas estarán abertas (previa inscrición en www.cafeconeuropa.eu) a calquera cidadán, empresario, académico ou avogado que poida estar interesado en participar.

Ás 16.30 horas, celebrarase o segundo debate, Futuro de Europa, aberto a todos os cidadáns, na Casa do Cultura do municipio. Neste debate, será posible compartir reflexións sobre Europa ou realizar preguntas á eurodeputada Lida Senra, ao conselleiro de Medio Rural, José González, á xefa de Comunicación da Comisión Europea en España, a Teresa Frontán, e ao alcalde de Verín, Gerardo Seoane.

Café con Europa está destinado a mozos (de 17 a 35 anos), mentres que Futuro de Europa está aberto a persoas de calquera idade. As Institucións Europeas percorrerán 30 municipios de toda España (cunha poboación de ata 30.000 habitantes) para levar o debate sobre Europa ás cidades medias e ás contornas rurais.

Fala de Europa na túa Cidade é unha acción de comunicación 360º coa que as Institucións Europeas en España reiteran o seu compromiso de saír á rúa para dialogar cos cidadáns dun modo transparente, directo e participativo. Ata agora os debates celebráronse en Cuéllar, Plasencia, Arévalo, Quart de Poblet, Níjar, Martos, Monforte de Lemos, Ponteareas, Ribeira, Azuqueca de Henares, Aranda de Douro, Tarancón, Alcañiz, Calatayud e Jaca.

Entre o 23 e o 26 de maio de 2019 celebraranse eleccións ao Parlamento Europeo nos 27 países membros. Serán os primeiros comicios sen o Reino Unido, nun momento clave para definir a Europa das próximas décadas.