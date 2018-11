Xornada para esquecer do Nova Xestión Pabellón

No derbi ourensán desta fin de semana o Nova Xestión Pabellón non foi capaz de superar a dura defensa do CoSaGa Campus que con rápidas contras foi abrindo brecha pouco a pouco no marcador ata chegar ó 28-15 final.

Todo iso unido á gran actuación do gardarredes local, que cada vez que os verdes eran capaces de atopar situacións claras de lanzamento daba ó traste de calquera opción de recurtar distancias, facendo que o encontro só tivese a cor gris do filial do Balonmán Cañiza.

As sénior femininas, tampouco foron capaces de levarse o partido na Cañiza, que arropadas pola súa grada, foron quen de vencer por 27-20. Deixando as de Zarra liderando a liga empatadas co Moaña, a quen se enfrentará a próxima jornada, outra vez, fóra da casa.

O xuvenil feminino, desplazouse xunto co sénior feminino a Cañiza. As de Zarra, que foron todo o partido por diante do marcador e dominando o encontro, chegou aos minutos finales con empate no marcador. Faltando cinco minutos para o pitido final, as da Cañiza deronlle a volta ó marcador, e levaronse o encontro por 25-22.

Os cadetes enfrentaronse ao Carballal, un dos favoritos desta liga nos Remedios, pero reflexouse no campo o diferente nivel que tiñan os equipos, llevándose o partido o Carballal por 20-43.

As cadetes o sábado, tampouco deron sacado nada positivo na visita a Cangas, un equipo cun nivel moi diferenciado ao resto de equipos da liga. As pequenas de Zarra, non se diron metido no partido, xogando quizás, o peor partido da tempada. O resultado final foi de 27-15.