Colomo representará a Ourense en Australia

A nadadora Cristina Colomo representará a Ourense no Mundial de Salvamento acuático que se celebra en Adelaida (Australia). A ourensán participará como membra do club Salvour medíndose coas mellores do mundo na disciplina.

As praias e piscinas da localidade australiana de Adelaida serán os escenarios dos campionatos de mundo de salvamento e socorrismo deportivo que se levan a cabo cada 2 anos. Esta competición dá comezo o 16 de novembro e prolóngase até o 2 de decembro.

Os mellores socorristas do mundo danse cita neste evento. A deportista ourensá do club Salvour, Cristina García Colomo, estará entre eles coa intención de aumentar o seu palmarés deportivo nesta espacialidade deportiva na que xa é campioa de España e de Europa da categoría máster. E mesmo posúe varias marcas de España.

En augas pechadas (piscina) competirá nas probas de 50 metros de rescate de manequín, 100 metros de rescate de manequín con aletas, 100 metros socorrista e 100 metros obstáculos. En augas abertas (praia) disputará as probas de nadar-surf, bandeiras, sprint e carreira de 2 quilómetros na praia.