I concurso de fotografía digital “Tempo de outono”

Con el objetivo de fomentar la participación y resaltar la belleza de nuestra ciudad, el Centro Comercial Ponte Vella y Fundación Cum Laude convocan la primera edición del concurso de Fotografía digital “Tempo de Outono“.

Podrán participar aficionados y/o profesionales de la fotografía a partir de 16 años de edad. La temática será Ourense durante la estación de otoño.

Cada participante podrá presentar una foto como máximo y que no estuviera premiada en otros concursos ni comercializadas de alguna manera. Las fotos podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento. El principal elemento de valoración será la originalidad, belleza y estética final de la obra teniendo en cuenta también la dificultad técnica.

Las fotos podrán representar personas, elementos de la historia, tradiciones, arquitectura, etnografía, o lugares de interés paisajístico o natural actuales de la provincia de Ourense. No serán admitidos “selfies”.

Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción final en soportes digitales e impresos. Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique al autor de las mismas.

Los organizadores se reservan el derecho de excluir del concurso, aquellos trabajos que pudieran atentar contra el honor o la dignidad de las personas, así como aquellos que no cumplan con cualquiera de las bases establecidas.

Fecha de admisión de las imágenes

La recepción de imágenes se iniciará el 20 de noviembre de 2018 y finalizará el 30 del mismo mes, para ello los interesados enviaran un correo electrónico con la foto, el título un pseudónimo y un teléfono de contacto al mail de Fundación Cum Laude (fundacioncumlaude@gmail.com), desde donde se remitirá al Centro Comercial Ponte Vella la imagen identificada con un número. Paralelamente se subirán las fotos a las redes sociales de Ponte Vella y Fundación Cum Laude, sin identificar el autor.

Premios

Se establecen los siguientes premios:

– 1º premio: vale de 250 euros para gastar en Centro Comercial Ponte Vella.

– 2º premio: vale de 150 euros para gastar en Centro Comercial Ponte Vella.

– 3º premio: vale de 100 euros para gastar en Centro Comercial Ponte Vella.

– Y siete accésits dotados con un vale de 30 euros cada uno para gastar en Centro Comercial Ponte Vella.

Entrega de premios e inauguración de la exposición

La obras premiadas formarán parte de una exposición en el Centro Comercial Ponte Vella a partir de diciembre de 2018 cuya inauguración se anunciará oportunamente.