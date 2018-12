Ventajas de alquilar vs comprar una vivienda

Si quieres conocer cuáles son las ventajas de alquilar una casa respecto a comprarla, a continuación el comparador financiero y de préstamos online rápidos WannaCash.es te detalla las principales razones por las que deberías hacerlo. ¡Sal ya de dudas!

No estás sujeto a nada

Si quieres sentirte más libre, alquilar una casa te da mayor libertad. La principal ventaja es que no tendrás que estar sujeto a posibles hipotecas, mensualidades de la comunidad, contribución, derramas, etc, que son muy habituales en pisos.

Mayor movilidad

Si tu trabajo te mantiene viajando continuamente o directamente no quieres cerrarte puertas, te compensa mejor alquilar un piso allí donde vayas, que comprar uno. Porque si compras, apenas podrás utilizarlo, pero sí tendrás que afrontar sus gastos.

No necesitas demasiados ahorros

Para comprar un piso o una casa, necesitas disponer de unos ahorros o de un buen colchón para poder solicitar una hipoteca. En el caso del alquiler, es mucho más accesible, abonando uno o dos meses de fianza y un posible aval.

Menos papeleo y gestiones

Comprar una casa requiere de papeleo y de gestiones abundantes, algo que puedes solucionar por medio de un alquiler, que solo requiere de un contrato.

Si no te gusta, ¡no pasa nada!

Si alquilas un piso y no te sientes agusto con los vecinos, no te gusta la zona o directamente, en unos meses cambias de idea y ves que no es lo que buscabas, no pasa nada, puedes mudarte a otro piso. Si lo hubieras comprado sería más complejo o tendrías que disponer de mayores ahorros para cambiar.

Ayudas

Existen a disposición de los usuarios ayudas para el alquiler de la vivienda. En muchos casos es necesario no sobrepasar el SMI, por lo que podrías considerarlo si tienes bajos ingresos.

Podrías vivir en un barrio mejor

Hay barrios que son completamente prohibitivos para comprar una vivienda. Sin embargo, sí son más accesibles para alquilar.

Compartir piso más fácilmente

Alquilar un piso entre varios compañeros es una idea estupenda de cara a reducir gastos. Si bien es cierto que podrías hacer lo mismo si compraras un piso, pero de esta forma no tendrías que preocuparte tanto por posibles desperfectos.Estas son algunas de las ventajas que supone alquilar una vivienda respecto a comprarla. Como ves, todo depende de los gustos y/o las necesidades de la persona. Pero es una estupenda opción a tener en cuenta.

Artículo de WannaCash.es