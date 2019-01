Afronta la cuesta de enero

Sin embargo, no es el fin del mundo, porque puedes aprender a afrontar la cuesta de enero con éxito solo con echar mano de los consejos que a continuación te propone el comparador financiero y de mini créditos WannaCash.es ¡La cuesta ya no será tan empinada!

Consejos para afrontar la cuesta de enero con éxito

Lo primero es lo primero: reducir gastos de donde sea posible. Obviamente, cada mes tendrás una serie de gastos imprescindibles (alquiler, comida, coche, etc.), pero hay muchos otros opcionales que son los que debes reducir.

Para ello, deberás hacer una lista con todos los gastos que puedes disminuir y evitar. Algunos de ellos, tales como Internet, luz, agua, gas… tienen un coste todos los meses que podrías reducir cambiando de compañía, de tarifa, etc., por lo que deberás contemplar otras opciones y negociar con los comerciales.

Por otro lado, también debes tener en cuenta los gastos atemporales. Los gastos que no sean fijos debes evitarlos en la mayor medida de lo posible: suscripciones al gimnasio, de canales de TV, etc. Así como compras compulsivas de cosas que realmente no necesitas, por lo que evita dejarte llevar por los descuentos y compara precios antes de comprar nada.

Así mismo, pasar más tiempo en casa (u organizar más planes caseros) también te ayudará a gastar menos y, por lo tanto, a ahorrar. Por lo que podrás dedicar al menos el primer mes del año a disfrutar de tiempo con los tuyos pero con planes que no requieran de tanto desembolso económico: película, manta y sofá.

También es fundamental que establezcas un presupuesto máximo mensual. Tu objetivo de Año Nuevo será hacer lo de siempre pero sin excederte, para que puedas ahorrar y por lo tanto, hacer más llevadero este mes del año.

Y si vives en familia, habla con todos los miembros sobre tu intención de empezar el año gastando lo mínimo posible y controlando el dinero de manera inteligente, para que entre todos juntos lo consigáis.

¿Cómo empezar?

Empieza elaborando una lista con los gastos imprescindibles y prescindibles. Luego establece un presupuesto máximo mensual y mira en qué casos puedes conseguir lo mismo pagando menos dinero.

Si tienes en cuenta todos estos consejos, seguro que consigues afrontar la cuesta de enero con éxito, sin que se te haga tan cuesta arriba como otros años.

Artículo de WannaCash.es