“As Andromenas e outros contos” de Avelino Jácome y Manuel Blanco

“As Andromenas e Outros Contos” se trata de una serie de 32 relatos cortos que cuentan a través de la inocente mirada de dos niños la historia real, de dos familias de la Galicia interior. Dos miradas diferentes, una más poética y dramática y otra más pragmática. Ambos, van desgranando su historia más íntima, como una metáfora de las dos Galicias, por un lado, la emigrante con sus penalidades y sus triunfos y por otro la que se quedó peleando aquí en la más absoluta miseria.

Los dos niños sufren en sus carnes la orfandad de madre, quedando desamparados en un mundo hostil. A lo largo de los relatos podemos ver cómo los valores de lucha y perseverancia, se van imponiendo a la realidad vislumbrando ese futuro mejor creado por las mujeres y hombres dentro y en la diáspora de la emigración casi obligada.

La historia de dos familias que conforman realmente la intrahistoria de la Galicia de la posguerra, mezclando historias de acá y de allá, con tradiciones y supersticiones, con la muerte y la vida como telón de fondo, la dulzura de un niño con la tragedia de la vida en una incomparable tensión lograda con dos visiones alternadas, diferentes y complementarias.

Dos autores

Avelino Jácome, articulista habitual en varios periódicos, Ourense por Barrios y O Eixo Atlántico y creador de la sección “Con Sentimento” en la revista internacional “A Bugalla “, distribuida en más de 30 países, experimentado en el campo editorial al que ha dedicado la mayor parte de su vida. Y Manuel Blanco Villar, presidente de la Asociación “Amigos da Casa do Patrón” director y creador do Museo Casa do Patrón, el mayor museo etnográfico de Galicia, autor entre otros el libro que recientemente se ha publicado “A Casa do Patrón, o Gran Ecomuseo do Mundo Rural Galego” del que está a punto de realizarse ya su segunda edición.

El libro escrito en gallego y castellano cuenta con más de 30 reproducciones pictóricas del pintor ourensano Miguel Ángel Martínez Coello realizados exclusivamente para esta edición, que abarcan desde el retrato de los protagonistas, a los paisajes y lugares donde transcurren las historias, captando escenas del vivir cotidiano tales como: “A Malla”, ”Os cestos“, “Un día de feira” u otras más desgarradoras; “A nena das maletas”, “Funeral por un niño muerto”.

En resumen, un cuento de niños para que mediten los adultos, un camino, para conocernos mejor, una imagen de la emigración como salvación, la acogida en los países hispanoamericanos, la lucha por salir adelante, los héroes anónimos que partiendo de grandes desventajas supieron impulsar el bienestar del que disfrutamos, este libro es un homenaje a los valientes que se enfrentaron con coraje y valentía a la miseria para transformarla.