O cervo, Juno e Mandy, no Cineclub Padre Feijoo

O Cineclub Padre Feijoo trae tres películas para os días 11, 12 e 13 de febreiro. Todas as proxeccións será na biblioteca pública de Ourense.

O cervo

O luns, 11 de febreiro, proxectarase O Cervo, dentro do ciclo Europa. Ás 20.30 e 23 horas con entrada a 2 euros (asociados) ou 2,5 para público en xeral.

Khalil é un mozo desarraigado que vive na periferia da cidade, alí onde os polígonos industriais conflúen co río e a marisma. Khalil búscase a vida como pode e pasa os días xunto a un vello furtivo, que comparte unha casa na beira do río cun irmán co que non se fala desde fai anos. Nas beiras da marisma, as mareas marcan o tempo do amor e o desamor, da amizade e a vinganza.

Juno

O martes, 12 de febreiro, dentro do ciclo Cine e medicina chega Juno. Única sesión ás 19 horas, con acceso gratuíto ata completar aforo.

Juno Macguff (Ellen Page) ten 16 anos e é, segundo os adultos, máis intelixente do que lle convén. É enxeñosa, culta, observadora e, sobre todo, sarcástica. Ese sarcasmo non é máis que unha coraza para ocultar os seus medos e dúbidas. Por mor da relación cun compañeiro de clase (Michael Cera) queda embarazada. E, como el se desentiende do problema, Juno toma unha decisión que conta coa aprobación da súa familia: terá o neno e darao en adopción. Despois haberá que atopar uns pais adoptivos adecuados. Mark (Jason Bateman) e Vanessa (Jennifer Garner) parecen os pais ideais. Pero resulta que Mark e Juno comparten demasiadas afeccións e parecen entenderse moi ben desde o principio.

Mandy

E o mércores, 13 de febreiro, seguindo co ciclo Europa chega Mandy. Pases ás 18, 20.30 e 23 horas. Entrada 4 euros (asociados) ou 5 para público en xeral.

Rede (Nicholas Cage) é un leñador que vive afastado do mundo xunto ao amor da súa vida, Mandy (Andrea Riseborough). Un día, mentres dá un paseo abstraída nunha das novelas de fantasía que adoita ler a diario, Mandy crúzase sen sabelo co líder dunha seita que desenvolve unha obsesión por ela. Decidido a posuíla a calquera prezo, el e o seu grupo de secuaces invocan a unha banda de motoristas vindos do inferno que a raptan e, no proceso, fan añicos a vida de Rede. Decidido a vingarse e equipado con toda clase de artíluxios, pon en marcha unha matanza que deixa corpos, sangue e vísceras alá por onde pasa.